Сотрудники сети салонов в Петербурге рассказали о корпоративных секс-тренингах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Встречи больше напоминали собрания секты с подозрительными заданиями.

В Петербурге разгорается скандал вокруг сети салонов красоты. Причиной стали шокирующие откровения бывших сотрудников. По их словам, владелец заведений Денис Осипов заставлял их участвовать в корпоративных тренингах, которые скорее напоминали встречи сектантов. Там практиковали ритуалы с пентаграммами и кострами, участникам предлагали раскрепоститься дальше некуда.

Такие семинары проходили на даче у хозяина и могли длиться несколько дней. Журналистам удалось связаться с сотрудниками салона, и они рассказали новые подробности.

«Чем дольше мы находились на этом тренинге, тем больше обезумевший старик, который все это вел, пытался воплощать на нас свои сексуальные фантазии и давал нам всякого рода задания из разряда „завяжите себе глаза, ходите в броуновском движении. И первому человеку, который вам попался, на ухо расскажите про свои сексуальные фантазии“», — рассказала бывшая сотрудница салона красоты Анастасия Пелевина.

Участники тренингов говорят, чтобы раскрепоститься, в ход шли запрещенные вещества. Из-за этого, по словам одной из пострадавших, ее коллега стал агрессивным, а потом напал на окружающих с топором.

К тому же за такую переподготовку сотрудникам приходилось часто платить из своего кармана. Но они не писали заявлений в полицию, опасаясь штрафов и увольнений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.