После сцеживания молока грудь женщины почернела и начала отмирать

Мать недоношенного ребенка столкнулась с редчайшим осложнением.

В Великобритании 38-летняя женщина оказалась на грани смерти после того, как ее грудь почернела вскоре после сцеживания молока для недоношенного малыша. Всего через 15 дней после родов она заметила темное пятно и обратилась в больницу. Об этом сообщает Daily Mail.

Медики диагностировали у пациентки масталгию — сильную боль в груди, сопровождающуюся эритемой (покраснением слизистых) и общим недомоганием. Женщина не кормила грудью, но регулярно сцеживала молоко, что, по словам врачей, могло повысить риск инфицирования. При обследовании абсцессов не обнаружили, и пациентке назначили курс антибиотиков. Однако за два дня состояние резко ухудшилось: грудь опухла и покрылась темными пятнами.

Тесты показали наличие MRSA — устойчивого штамма бактерий. Хирурги предположили, что причиной стало воспаление, вызванное стрептококком группы А. Медики усилили терапию, чтобы предотвратить развитие некротизирующего фасциита — тяжелой инфекции, разрушающей ткани. Несмотря на стабилизацию состояния, через две недели у женщины начался сухой некроз, из груди выделялась жидкость с остатками молока.

Пациентке провели операцию по удалению омертвевших тканей и наложили вакуумную повязку. Позже ей потребовалось еще три процедуры санации, прежде чем рана зажила. Через месяц женщине сделали пересадку кожи, после чего она полностью восстановилась.

Как отмечают врачи, случай крайне редкий и был описан в медицинском журнале как пример тяжелого некротического воспаления, вызванного бактериальной инфекцией после сцеживания молока. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и не испытывает никаких последствий болезни.

