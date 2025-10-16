«Взаимная заинтересованность»: итоги встречи Лаврова и главы МИД Марокко

Лавров: у РФ и Марокко взаимная заинтересованность в развитии торговли

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Дипломаты подчеркнули дружественные и доверительные отношения между двумя странами.

У России и Марокко взаимная заинтересованность в развитии торговли между странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Марокко Насером Буритой.

«У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы наращивать объемы товарооборота, искать сферы предложения взаимных инвестиций. У нас общее мнение, что потенциал практического сотрудничества в этих сферах далеко не исчерпан», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что наши страны настроены и дальше укреплять дружественные и доверительные отношения.

Бурита также сказал, что его государство видит в РФ «близкого и дорого партнера». Он отметил, что Россия является важным игроком на мировой арене, но при этом остается честным переговорщиком, которому можно довериться.

Глава российского МИД также поблагодарил представителя Марокко за то, что его государство придерживается взвешенной и сбалансированной позиции по Украинскому вопросу.

Лавров отметил, что и Марокко, и большинство стран глобального Юга и глобального Востока понимают, что для устойчивого урегулирования данного конфликта, необходимо устранить его первопричины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров отметил интерес арабских стран к ядерным технологиям РФ.

