«Очень дорогие деньги»: эксперт спрогнозировал понижение ключевой ставки ЦБ

Решение может ухудшить условия кредитования, но станет позитивным сигналом для бизнеса.

Центральный банк России может принять решение о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 17% годовых на предстоящем заседании 24 октября. Об этом сообщил руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, в ходе беседы с 5-tv.ru.

По словам эксперта, перед Центральным банком стоит непростая задача — учитывать как инфляционные риски, так и замедление экономики.

Более того, специалист добавил, что текущая макроэкономическая ситуация скорее оправдывает сохранение ставки на прежнем уровне. Первая неделя октября показала высокий инфляционный рост, а начавшееся ослабление рубля создает дополнительные проинфляционные факторы. При этом экономика замедляется: рост в этом году вряд ли превысит 1-1,3%, что требует осторожного подхода со стороны регулятора.

«Основная проблема в экономике — это очень дорогие деньги. Они стоят очень дорого за счет высокой ставки. Поэтому, наверное, Центробанк возьмет компромисс и опустит на 100 базисных пунктов. Хотя, мое оценочное мнение, он должен оставить сегодня ее на месте и посмотреть, как будет ситуация дальше складываться», — объяснил Остапкович.

Предстоящее решение по ключевой ставке особенно важно, так как следующее заседание будет проводиться в конце декабря. Остапкович отметил, что снижение ставки до 17% оставит кредиты на запретительном уровне, но станет положительным сигналом для бизнеса, позволяя готовиться к инвестициям и инновациям. А окончательное решение будет зависеть от данных Росстата по инфляции за ближайшие две недели.

