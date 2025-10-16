Названа сумма разыгранного призового фонда «Русского лото» с 2014 года

Фото: пресс-служба "Столото"

Реклама. Рекламодатель АО «Технологическая Компания «Центр», ИНН 7715918994, erid: 2VfnxwycX92

Совокупная сумма разыгранного призового фонда в «Русском лото» с 2014 года, когда лотереи стали государственными, составила более 80 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото».

Выигрышными стали почти 460 млн билетов. За это время в России появилось четыре лотерейных миллиардера, еще 3,8 тыс. участников лотереи выиграли призы от 1 млн рублей.

Первый тираж «Русского лото» прошел 16 октября 1994 года. Абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей был установлен в 1604-м тираже «Русского лото», который состоялся 1 января 2025 года. Тогда среди участников было разыграно 3,6 млрд рублей, выигрышными стали почти 12 млн билетов.

«Каждое воскресенье, вот уже более трех десятилетий, миллионы россиян участвуют в «Русском лото», которое стало настоящей семейной традицией. Главная лотерея страны продолжает радовать крупными призами, и в честь дня рождения «Русского лото» 19 октября 2025 года пройдет трансляция праздничного 1687-го тиража, в котором гарантированно будет разыграно не менее 1 млрд рублей. В мешке останется один бочонок, а это значит, что выигрышными будут два билета из трех», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.