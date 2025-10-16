«Секрет от матери»: бывший священник долгие годы насиловал мальчика-инвалида

Фото: 5-tv.ru

Ребенок на тот момент переживал из-за смерти бабушки и отца.

Марк Фрэнсис Форд, бывший католический священник, арестован по обвинению в систематическом сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком-инвалидом*. Об этом сообщает The Guardian.

Инциденты происходили в период с 2004 по 2014 год в Новом Орлеане, где Форд, будучи священником, познакомился с жертвой через программу для молодежи с ограниченными возможностями «Особые дети Бога», соучредителем которой он являлся.

Согласно материалам уголовного дела, Форд воспользовался уязвимым положением ребенка, который переживал из-за смерти бабушки и отца.

«Форд начал показывать порнографию мальчику, у которого дегенеративное заболевание позвоночника, а также велел ребенку держать это в секрете от матери», — говорится в показаниях детектива.

После этого последовали многократные случаи изнасилования в доме потерпевшего.

Форд был задержан 25 сентября в Индиане и экстрадирован в Новый Орлеан, где ему предъявлены четыре обвинения в изнасиловании первой степени. Суд оставил его под стражей без права залога. Признание вины грозит бывшему священнику пожизненным заключением.

