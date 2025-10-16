«Купил билет и не поехал назло кондуктору»: Путин об отказе ЕС работать с РФ

Фото, видео: 5-tv.ru

При это Россия наращивает высокотехнологичное производство и сотрудничает с партнерами по всему миру.

ЕС столкнулся с кризисом производства, отказавшись поставлять России оборудование для ТЭК. Об этом на пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) заявил президент РФ Владимир Путин.

В Европе вынуждены сокращать персонал, так как российский рынок был одним из основных для сбыта высокотехнологичной продукции. При этом российские производители на этом фоне наращивают производство и становятся технологическими лидерами. И партнеры по всему миру покупают оборудование уже у российских компаний.

«Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас, и так и будет развиваться этот процесс и дальше. Что сделали-то? Это купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете! Ерунда! Но это — реалии сегодняшнего бытия», — отметил Путин.

Главная тема мероприятия — «Создавая энергетику будущего вместе». Среди его участников — государственные деятели, лидеры энергетических компаний, а также эксперты научных сообществ. Основная программа РЭН состоит из более 60 деловых мероприятий.

До этого российский лидер выступал на пленарных заседаниях РЭН семь раз: в 2017-2019 и в 2021–2024 годах.

Российская энергетическая неделя проходит в период с 15 по 17 октября в Москве. В ней принимают участие в том числе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, генсек ОПЕК Хайсам Аль Гайс, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

На форуме представители деловых, научных, политических и экспертных кругов из разных стран поднимут актуальные проблемы и вызовы, которые стоят перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяются мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в данной отрасли.

