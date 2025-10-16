Винодела раздавило прессом для отжима винограда на глазах у отца
Машина включилась внезапно, мужчина не успел отреагировать.
В итальянской коммуне в провинции Венето трагически погиб 44-летний винодел Маттео Форнер. Мужчина проводил очистку пресса для отжима винограда, когда устройство неожиданно включилось и раздавило его. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
По данным издания, инцидент произошел прямо на глазах у отца погибшего. Когда пресс начал работать, Форнер оказался зажатым внутри механизма. Прибывшие медики установили, что мужчина скончался мгновенно — машина сломала ему шею.
Следователи выяснили, что причиной трагедии стала ошибка при работе с оборудованием. Отец и сын полагали, что устройство обесточено, однако оно было лишь временно отключено из-за перебоев с электричеством. Как только питание восстановилось, пресс автоматически запустился и начал работу.
Маттео Форнер был известен в местной общине: в 2022 году его избрали в городской совет. Его смерть стала тяжелым ударом для семьи и жителей региона. До своего дня рождения мужчина не дожил всего две недели. У него остались родители, брат, сестра и 15-летний сын.
