Привязали к кровати: подросток захлебнулся рвотой и умер в соцучреждении Троицка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дело передано в суд.

В Троицке в суд передано дело против сотрудников социального учреждения, которых обвиняют в смерти 16-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России.

По версии следствия, трагический инцидент произошел 7 июля 2022 года: дежурные работники учреждения привязали мальчика с аутизмом к кровати и оставили одного, что вызвало у него сильный стресс и рвоту, которой подросток захлебнулся и умер от механической асфиксии.

Пресс-служба СК уточнила, что троим сотрудникам предъявлены обвинения по части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни) и части третьей статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). В ведомстве также отметили, что проведенные экспертизы подтвердили прямую причинно-следственную связь между действиями работников и смертью несовершеннолетнего.

Мать погибшего рассказала, что отправила сына в учреждение по рекомендации врачей, поскольку у подростка начали проявляться психические расстройства — он стал слышать голоса, которые призывали причинять вред младшему брату.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.