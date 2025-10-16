«Драйвер инвестиций»: Новак назвал долю энергетики в российском ВВП

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

С помощью этого направления происходит развитие науки и современных технологий.

Российская энергетика — основополагающая отрасль экономики страны и драйвер инвестиций. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе пленарного заседания VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который проходит в Москве.

По его словам, в настоящее время отрасль обеспечивает от 16 до 20% валового внутреннего продукта, что является практически половиной экспорта РФ.

«Сегодня, если говорить о доле энергетики в ВВП — от 16 до 20%, то есть фактически пятая часть доходов федерального бюджета, почти половина российского экспорта. И, что немаловажно, российские энергетики генерируют в год порядка десяти триллионов рублей инвестиций», — отметил он.

К тому же Новак подчеркнул, что таким образом осуществляется «огромный заказ и огромные возможности» для развития экономики, науки, современных технологий.

«Российская энергетика сегодня — основополагающая отрасль российской экономики — это драйвер инвестиций, драйвер заказа, драйвер развития технологий», — добавил он.

Форум «Российская энергетическая неделя» проходит в период с 15 по 17 октября в Москве. В мероприятии участвуют министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, генсек ОПЕК Хайсам Аль Гайс, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Ключевая тема события — «Создавая энергетику будущего вместе». Среди посетителей форума государственные деятели, лидеры энергетических компаний, а также эксперты научных сообществ. Главная программа РЭН состоит из более 60 деловых мероприятий.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил об искусственной ломке энергетической архитектуры из-за Запада.

