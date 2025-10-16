Путин: уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Угольный рынок останется значимым на десятилетия вперед.

Уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

«Несмотря на негативные прогнозы отдельных экспертов, уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе, при этом наблюдаются четкие региональные различия. Если западные рынки снижают спрос на уголь, то азиатские страны наращивают его потребление», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что угольный рынок останется значимым на десятилетия вперед. Путин также попросил российское правительство настраивать инструменты поддержки угольной отрасли.

Владимир Путин участвует в пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Главная тема мероприятия — «Создавая энергетику будущего вместе». Его участниками стали государственные деятели, лидеры энергетических компаний, а также эксперты научных сообществ. Основная программа РЭН включает в себя более 60 деловых мероприятий.

Всего российский президент выступал на пленарных заседаниях РЭН семь раз: в 2017-2019 и в 2021–2024 годах. Российская энергетическая неделя проходит в период с 15 по 17 октября в Москве. Среди ее участников, в том числе, есть министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, генсек ОПЕК Хайсам Аль Гайс, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

На форуме поднимут актуальные проблемы и вызовы, которые стоят перед российским и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяются мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в данной отрасли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин начал выступление на форуме «Российская энергетическая неделя».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.