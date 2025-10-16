Путин: отказ ряда стран от покупки энергоносителей РФ плохо на них сказался

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Отказ ряда стран от закупки российских энергоносителей обернулся падением промышленности и ростом цен в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

«Как вы знаете, многие европейские, например, страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей <…> Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров, ну и экономики в целом», — отметил российский лидер.

Идет перестройка мировых энергетических связей. Во многом это связано и с тем, что возникают новые центры экономического развития.

Российская энергетическая неделя проходит в период с 15 по 17 октября в Москве. Главная тема мероприятия — «Создавая энергетику будущего вместе».

В форуме примут участие представители деловых, научных, политических и экспертных кругов из разных стран. Они поднимут актуальные проблемы и вызовы, которые стоят перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяются мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в данной отрасли.

