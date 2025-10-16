Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Руководство альянса готово потратить миллиарды на милитаризацию Европы.

Встреча глав минобороны стран НАТО подтвердила намерения альянса двигаться в сторону конфронтации и эскалации. Об этом изданию «Известия» сообщили в посольстве РФ в Бельгии.

«Состоявшаяся в Брюсселе 15 октября встреча министров обороны НАТО наглядно подтвердила, что страны блока в русофобском угаре продолжают двигаться по пути конфронтации и эскалации», — заявили в дипконсульстве.

Отмечается, что на милитаризацию Европы готовы затратить запредельно много денег. Речь идет о многомиллиардных контрактах. Именно такие суммы утвердили на оборонные расходы на гаагском саммите.

При этом, подчеркнули в посольстве, руководство НАТО игнорирует колоссальные издержки для экономики их стран. Не берется в расчет и благосостояние простых граждан.

