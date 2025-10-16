«Суперфанатка Диснея»: женщина покончила с собой в тематическом парке

Radar Online: суперфанатка Диснея покончила с собой в тематическом парке

Фото: www.globallookpress.com/Marc Rasmus

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Однако не все так однозначно.

Женщина по имени Саммер Эквиц, известная как «суперфанатка Диснея», покончила с собой в тематическом парке Walt Disney World в Орландо. Об этом сообщает Radar Online,

Ранее в социальных сетях распространились ошибочные сообщения о том, что ее смерть произошла в результате несчастного случая. Однако офис шерифа округа Ориндж официально подтвердил, что Эквиц скончалась от множественных тупых травм. Судмедэксперт признал ее смерть самоубийством, хотя расследование продолжается.

«Это явное самоубийство. Информация о несчастном случае неверна», — сообщили правоохранители.

Пользователи социальных сетей выразили соболезнования семье погибшей, отметив, что подобные трагедии на территории парка, к сожалению, происходили и раньше.

«Печальная реальность в том, что парк уже не впервые становится местом подобных случаев. У них даже есть специальные брезенты, чтобы как можно быстрее скрыть происходящее от гостей», — написал один из посетителей

Эта трагедия произошла всего через неделю после другого несчастного случая в Диснейленде в Калифорнии, где 6 октября скончалась пожилая туристка после посещения аттракциона «Дом с привидениями». Ее смерть признали «медицинским инцидентом», не связанным с работой аттракциона.

Менее чем за месяц до этого, 17 сентября, в парке Universal Studios в Орландо 32-летний Кевин Родригес Завала погиб после катания на американских горках Stardust Racers. Причиной его смерти также стали множественные тупые травмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.