Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ; 5-tv.ru

Британия еще в 2022 году выступила «стоп-краном» на пути к мирному соглашению между Украиной и Россией.

Киев и Лондон готовят новые диверсии в России. Целью терактов должна стать критически важная инфраструктура — например, газопровод «Турецкий поток». Такие данные сегодня раскрыл директор ФСБ Александр Бортников.

На совещании руководителей спецслужб в Самарканде он рассказал, как с помощью украинских кол-центров вербуют исполнителей преступлений. Почему многих своих жертв они используют «втемную», и кто на Западе стоял за атакой на российские аэродромы дальней авиации — все расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Казалось бы, рядовое заседание: Россия, страны СНГ, строгие костюмы и аккуратно сложенные папочки с документами. Но за каждым словом, произнесенным на этой встрече, следит, без преувеличения, весь мир. И внимательнее других речь директора ФСБ Александра Бортникова сегодня слушают спецслужбы Британии и Украины. Именно на их террористических методах работы был поставлен главный акцент

«Особо отмечу призывы руководства МИ-6, СБУ и ГУР убивать всех неугодных в России в рамках так называемой партизанской войны. Кроме того, инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США», — заявил директор УФСБ России Александр Бортников.

Александр Бортников напомнил, что именно англичане выступили в роли своеобразного стоп-крана на пути к мирному соглашению в Турции весной 2022-го. Тогда еще премьер-министр Великобритании предложил киевской стороне отменить все предыдущие договоренности и «просто продолжать воевать». Уверен ли был Джонсон в беспрецедентной победе Украины? Скорее всего, нет. Но то, что Зеленский — это курица, которая может нести золотые яйца, он четко осознал еще в самом начале СВО.

«Это большая машина по отмыванию денег. Они оседают в карманах коррумпированных чиновников, в карманах производителей оружия, которые затем перераспределяются и перенаправляются политикам. К сожалению, страдает народ Украины: Их экономика разрушена, их страна разрушается, их люди гибнут», — отметил политолог, подполковник США в отставке Эрл Расмуссен.

Джонсона уличили в том, что он откровенно зарабатывал на украинском конфликте. Местные журналисты выяснили, что он получил крупную взятку в размере одного миллиона фунтов от бизнесмена Кристофера Харборна. По странному стечению обстоятельств, его компания разрабатывает наземные дроны и беспилотные системы. Которые, судя по фотографии на личной встрече с верхушкой Киева, удалось продать. Сумма контрактов до сих пор не разглашается

«Лондон, спустя столько времени проведения спецоперации, хотел бы уже быть выгодоприобретателем от участия в украинском конфликте. Но сегодня Великобритания, напротив, только тратит свои деньги, потому что украинские вооруженные формирования не приносят желаемого результата», — отметил политолог Иван Мезюхо.

Все попытки переговоров тут же саботируются. Вот недавний пример: снова в Турции. Контактные группы России и Украины готовятся к встрече. И этим же утром, происходит террористическая атака на российские аэродромы

«Координация действий террористов осуществляется в удаленном режиме с использованием мессенджеров и соцсетей. Средства поражения доставляются в Россию через третьи страны, причем перевозчиков, как правило, используют „втемную“. В этом контексте обращает на себя внимание недавнее заявление, 19 сентября, теперь уже бывшего директора МИ-6 Мура, который открыто призвал всех желающих, включая граждан наших стран, работать на британскую разведку», — сказал Бортников.

Лондон обеспечил и пропагандистское сопровождение теракта, в промышленных масштабах вбрасывая фальшивки о якобы значительном ущербе. Вот и сейчас, по словам Бортникова, англичане совместно с украинскими спецслужбами готовят очередную атаку на объект инфраструктуры, теперь целью террористов стал газопровод «Турецкий поток». Вероятно, встретив абсолютную безнаказанность после подрыва «Северных потоков» в исключительных экономически зонах Дании и Швеции, и нанеся при этом существенный вред Германии, МИ-6 и СБУ решили повысить ставки

«Что касается возможных диверсий на газопроводе „Турецкий поток“, то очевидно, что это подчеркивает прямое участие со стороны Великобритании. Россия четко и ясно предупредила Запад, что их махинации известны и не останутся без ответа. Сегодня британцы, вероятно, более маневренны и более заметны в своих операциях по дестабилизации», — отметил французский политолог Эммануэль Леруа.

Во всем этом, по данным директора ФСБ, у Англии — ключевая роль. Лондон дал киевскому режиму карт-бланш на построение буквально фашистской диктатуры ради основной идеи — поражения России. И сомнений в том, что ради этой цели британцы взяли под полный контроль и самого Зеленского, и его силовой блок, не осталось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.