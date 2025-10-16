Двойная доза воспалений: почему женщины чаще страдают от болезни Альцгеймера

Фото: 5-tv.ru

Препарат от диабета может лечь в основу новых методов терапии.

Причина более высокой распространенности болезни Альцгеймера среди женщин может заключаться в половых хромосомах. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Согласна данным, эксперты обнаружили ген на Х-хромосоме, вызывающий воспаление в иммунных клетках мозга — микроглии. Этот ген, известный как Kdm6a, активнее проявляется у женщин, поскольку у них две Х-хромосомы. По мнению авторов, «двойная доза» воспалительных процессов делает женщин более уязвимыми к болезни Альцгеймера и рассеянному склерозу.

Эксперименты на мышах показали, что деактивация гена снижала воспаление и улучшала состояние животных, особенно самок. Ученые также установили, что препарат метформин, применяемый при лечении диабета, способен подавлять активность Kdm6a и может стать основой для новых методов терапии.

Руководитель исследования доктор Ронда Воскул отметила, что различия в строении мозга мужчин и женщин влияют на течение неврологических заболеваний. По ее словам, полученные данные объясняют, почему женщины чаще сталкиваются с болезнью Альцгеймера, рассеянным склерозом и когнитивными нарушениями, и указывают на необходимость учитывать пол при разработке лечения.

Хотя деменция остается неизлечимой, специалисты подчеркивают, что ранняя диагностика помогает замедлить развитие заболевания. По данным Alzheimer’s Society, две трети случаев болезни Альцгеймера приходятся на женщин.

