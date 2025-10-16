В Латвии суд приговорил россиянина к лишению свободы за ролики в соцсети

Фото: Facebook*//sergei.hromenkov

После отбытия срока заключения осужденного собираются выдворить из страны.

Гражданина России Сергея Хроменкова приговорил к году лишения свободы и последующему выдворению из Латвии Курземский окружной суд в Вентспилсе. Причиной обвинения стала публикация видеороликов в соцсети TikTok. Об этом стало известно из сообщения портала Delfi.

По информации суда, в своих видеороликах Хроменков поддерживал действия Вооруженных сил (ВС) РФ на территории Украины. Осужденный демонстрировал запрещенную в Латвии Георгиевскую ленту и флаг России. Во время судебного заседания россиянин не признал вину. Он заявил, что его высказывания стали ответом на дискриминацию русскоговорящего населения в Латвии.

После отбытия срока заключения Хроменкова выдворят из Латвии, следующие четыре года он не сможет приезжать на ее территорию. При этом с Хроменкова решили взыскать 72,5 евро за оплату услуг назначенного государством адвоката. Помимо этого, он может обжаловать приговор в Курземском окружном суде.

Ранее газета Politico передавала информацию о принудительной депортации из Латвии свыше 800 россиян из-за несоблюдения миграционных норм. Латвия усилила закон об иммиграции для граждан России в 2024 году.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о помощи властей РФ 800 гражданам РФ, депортированных из Латвии, поскольку те не знали государственного языка. Она напомнила, что с 2006 года функционирует государственная программа, которая связана с оказанием содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранее 5-tv.ru писал, что правозащитники обратятся в ООН из-за депортации граждан РФ из Латвии.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.