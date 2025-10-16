Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Арина Алексеева

Причина аварии могла заключаться в гололеде на проезжей части дороги.

В двух дорожно-транспортных происшествиях с участием 15 машин на Остафьевском шоссе в Новомосковском административном округе пострадали два человека. Об этом стало известно из сообщения экстренных служб Москвы.

Среди двух пострадавших был ребенок, что уточнили в информагентстве РИА Новости.

В авариях столкнулись 15 автомобилей. В одной из них оказались 11 машин, в другой — четыре. По предварительным данным, причина ДТП могла заключаться в гололеде на проезжей части дороги, который образовался после ночных заморозков.

На место аварии прибыли представители экстренных служб для помощи и ликвидации последствий. В данный момент детали происшествия устанавливаются уполномоченными сотрудниками.

Ранее, писал 5-tv.ru, два человека погибли после опрокидывания автобуса в Амурской области. Авария произошла в Свободненском районе. На месте происшествия оперативно работали сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа, также в работе был задействован начальник Госавтоинспекции УМВД по области. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.

