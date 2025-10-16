На Украине возбуждено 290 тысяч уголовных дел о дезертирстве за три года

Фото: www.globallookpress.com/KAI PFAFFENBACH

Реальное количество случаев самовольного оставления частей остается неизвестным.

На Украине было возбуждено 290 тысяч уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении части (СОЧ) в период с января 2022 года по сентябрь 2025 года. Об этом написало издание EADaily.

К тому же, как указали в источнике, за последний год количество случаев увеличилось на 200 тысяч, что соответствует лишь официально озвученным случаям. Реальное количество остается неизвестным. При этом ежемесячная динамика также ускоряется, достигая уже 20 тысяч дезертиров и СОЧ к концу года.

В итоге данная категория в настоящее время стала практически главной причиной потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), не считая погибших боевиков, пропавших и раненных на линии фронта.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ начали формировать «штрафные роты» в Сумской области. В такие подразделения будут отправлять боевиков, которые нарушают воинскую дисциплину, становятся дезертирами, а также неугодных командованию офицеров.

