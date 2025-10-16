Вечная ценность: золото за год подорожало более чем на 50%

Цены на золото взлетели за год более чем на 50% и достигли исторического максимума

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Одна из причин — заморозка российских активов на Западе.

Мир охватила новая золотая лихорадка. Только за последний год золото подорожало более чем на 50%, и это не предел. По прогнозам экспертов, цена за унцию может дойти до пяти тысяч долларов.

С чем связан такой резкий рост и что за этим скрывается — разбирался корреспондент «Известий» Павел Проломов.

«Американская мечта» снова сияет золотым блеском. Вместо удобных кресел и ноутбуков — кирки и сито для промывания песка. Все как в XIX веке. Так бывшие офисные клерки увольняются с работы и отправляются на поиски золота.

«Простой любитель, вероятно, зарабатывает 50 баксов в день, если он действительно серьезно к этому относится, а опытный парень может заработать от ста долларов до пятнадцати тысяч», — отметил золотоискатель из США Мэнни Гоза.

«Лихорадит» не только американцев. В Японии всего через час после торжественного открытия магазина по продаже золота, стали отказывать новым покупателям. Да и те, кто забронировал слиток заранее, не смог его получить.

Новая золотая лихорадка началась на фоне рекордной цены на этот драгоценный металл. Впервые в истории она достигла отметки в 4100$ за унцию и после незначительной коррекции только продолжает расти. Как, например, серебро и платина. Эксперты отмечают, что всему виной потеря доверия инвесторов к европейским и американскому правительствам.

«Они печатали больше денег, чем следовало, и покупали больше субстандартных облигаций, чем нужно. И поэтому остальной мир теряет доверие. Но самый важный фактор, что Европейский центральный банк и Федеральная резервная система заморозили российские активы, хотя они специально защищены международным правом», — считает экономист Айке Хаммер.

Сначала рост цен объясняли шатдауном в США — федеральное правительство осталось без бюджета. Но затем последовал новый удар: президент США Дональд Трамп пообещал ввести стопроцентные пошлины на весь китайский импорт с 1 ноября. Фондовый рынок качнуло, а криптовалюты только за неделю рухнули на 11%.

«Мы видим просто распространение этих войн с Китая, в том числе, на Европу. И все это приводит к нервозности финансовых рынков. И, в конечном итоге, все страны стараются минимизировать потери своих бюджетных возможностей», — сказал доктор экономических наук, профессор Финансового Университета Александр Сафонов.

Получается парадокс: западные правительства своими решениями подрывают доверие к собственным валютам. Что тут же почувствовали частные инвесторы, которые просто решили войти в уже проверенную временем «тихую гавань».

Золото становится лучшим активом года не только для консервативных инвесторов. На фоне торговых войн его стоимость раз за разом обновляет исторический максимум. И вот уже на Московской бирже инвесторы с разными стратегиями ищут спасение не в долларах или евро, а именно в этом защитном активе.

Но бежать скупать желтый металл прямо сейчас — вряд ли хорошая идея, считают эксперты. Его стоимость достигла исторического максимума и вскоре может просто обрушиться. Другое дело — смотреть в будущее. Для долгосрочных игроков золото по-прежнему остается одним из самых надежных инструментов.

«На десять лет, я считаю, что золото будет и пять тысяч, и восемь, и десять. Все это будет. Почему? Потому что центробанкам надо вкладываться в какие-то понятные активы. Инвесторы бегут от фиатных денег. Снижается доверие к мировой финансовой системе. Долги. Долги колоссальные», — отметил инвестиционный банкир, криптоэксперт Евгений Коган.

Не только эксперты, но и крупнейшие банки уверены: впереди новые рекорды. Bank of America уже повысила прогноз до пяти тысяч долларов за унцию к 2026 году. В мире, где доверие к валютам тает на глазах, металл с тысячелетней историей все еще звучит как твердая инвестиция в будущее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.