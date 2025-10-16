В Китае указали на срыв мировых поставок из-за требований отказаться от нефти РФ

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Пекин в контексте защиты суверенитета предпримет ответные меры.

Призывы президента США Дональда Трампа к странам о прекращении закупки нефти у России влияют на срыв глобальной цепочки поставок. Такое мнение высказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, его слова привело информагентство РИА Новости.

«Действия США представляют типичный пример одностороннего запугивания и экономического принуждения, серьезно подрывают международные торгово-экономические правила и угрожают безопасности и стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок», — отметил он.

К тому же представитель китайского МИД подчеркнул, что Пекин в контексте защиты суверенитета предпримет ответные меры в отношении США, если его права и интересы будут подорваны. Также Цзянь добавил, что США используют Китай в качестве предлога для введения нелегальных односторонних санкций «по любому поводу». Сам Пекин против данного подхода.

До этого Трамп заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы обещал ему закончить покупку российской нефти. Американский лидер охарактеризовал это как важный шаг и отметил, что теперь его цель состоит в убеждении Китая поступить так же. По словам президента США, после окончания украинского конфликта Индия может снова начать закупку российских энергетических ресурсов. К тому же он добавил, что отказ Индии от нефти РФ сильно упрощает положение.

В дальнейшем официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал отметил, что Индия в сфере импорта энергоносителей фокусируется на интересах своих потребителей.

