Анна Хилькевич решилась на кардинальные перемены в свой день рождения

Актриса уверена: новый год жизни — новый образ.

В свой 39-й день рождения актриса сериала «Универ» Анна Хилькевич решила радикально обновить образ. В личном блоге она предстала в новом образе: обрезала длинные белокурые волосы и сделала модную стрижку пикси. Хилькевич отметила, что день рождения символизирует внутренние и внешние изменения.

«День рождения — это время внешних и внутренних перемен… Говорят, человек входит в новый цикл своей жизни каждые 12 лет. И я могу на своем опыте сказать, как это работает. Сегодня мне 39. И я чувствую, что уже крепко вошла в новый цикл жизни — более осознанной, спокойной, уверенной. Во мне произошли необходимые обновления, чтобы двигаться дальше», — размышляет звезда.

Актриса также рассказала, что больше не боится цифр в паспорте и воспринимает возраст как естественный этап жизни. По ее словам, с годами она обрела гармонию и ценности, которые помогают жить счастливой жизнью, и благодарна близким за поддержку и совместное создание комфортного мира.

На опубликованных фотографиях Хилькевич продемонстрировала новый стиль с дерзким рок-н-рольным образом: она появилась в безразмерной кожаной куртке и полупрозрачном платье с кружевными вставками, подчеркивая смелость и уверенность своего нового образа.

