«Я ходячий скелет»: Мария Погребняк пострадала от врачебной ошибки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Блогеру пришлось столкнуться с серьезными последствиями из-за неправильно назначенного препарата.

Блогер и светская львица Мария Погребняк рассказала в личном блоге о проблемах со здоровьем после врачебной ошибки. Звезда пояснила, что ей был назначен препарат для очищения организма, однако дозировка оказалась неверной.

«У меня не просто очищение, у меня обезвоживание… Доза была слоновьей. У меня и так худые ноги, они просто исчезли, у меня торчат ребра, глаза впали, я ходячий скелет. Отвратительный вид», — поделилась Погребняк.

По словам блогера, ошибочная доза вызвала сильное обезвоживание и экстремальное похудение. Она едва могла стоять на ногах, а ее внешний вид сильно расстраивал.

Мария Погребняк регулярно следит за своим здоровьем и проходит обследования, поскольку является многодетной мамой и заботится о своем состоянии.

Ранее Мария сообщила, что ее младший сын Володя заразился коронавирусом. Симптомы у годовалого мальчика появились вечером 10 октября. По словам блогера, состояние ребенка было тяжелым: у него поднялась температура почти до сорока градусов, его тошнило, а взгляд казался стеклянным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.