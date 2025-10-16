«Как порядочный мужчина был обязан»: Павел Деревянко рассказал, почему женился

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

После свадьбы жизнь артиста сильно изменилась.

Актер Павел Деревянко впервые объяснил, почему решил узаконить отношения после долгих лет холостяцкой жизни. Об этом сообщает Леди Mail.

По словам артиста, решающую роль сыграла его нынешняя избранница — предпринимательница Зоя Фуць.

«Для нас регистрация брака была очень важна, и я как порядочный мужчина обязан был это сделать», — отметил Деревянко.

Он также рассказал, что после свадьбы их отношения стали только крепче.

«После брака все стало только лучше: спокойнее, приятнее, надежнее и нежнее», — поделился актер.

До этого Деревянко более десяти лет встречался с юристом Дарьей Мясищевой, от которой у него двое дочерей, однако к браку тогда не пришел. С Зоей Фуць артист познакомился несколько лет назад, и после пяти лет романа решился на предложение.

Теперь супруги воспитывают детей от предыдущих отношений и, по словам Павла, прекрасно ладят между собой.

«Никаких проблем с общением в наших семьях нет. Дети рады за нас, так что в этом плане все хорошо», — подчеркнул он.

