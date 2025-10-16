Берлин разрешил женщинам плавать топлес ради гендерного равенства

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jürgen Held

Это заслуга одной из посетительниц бассейна, которая была глубоко возмущена запретом на плавание без верха.

В Берлине официально разрешили женщинам посещать общественные бассейны без верхней части купальника. Новые правила были утверждены после рассмотрения жалобы о нарушении принципа гендерного равенства. Об этом сообщает ТАСС.

В решении сената города указано, что «плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью». Таким образом, женщины получили те же права, что и мужчины, и теперь могут находиться в бассейнах топлес без ограничений.

Поводом для изменения правил стал случай, произошедший еще в 2021 году. Тогда одной из посетительниц берлинского бассейна запретили плавать без верха купальника, хотя действующие нормы не содержали прямого запрета для женщин. После того как женщину попросили покинуть бассейн, она подала жалобу в ведомство по вопросам равноправия.

Именно это обращение привело к пересмотру правил, чтобы исключить любые проявления дискриминации по признаку пола. Теперь положения официально закрепляют равные условия для всех посетителей городских бассейнов.

