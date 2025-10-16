Пенсионерку из Кузбасса осудили за помощь экстремистам

Фото: 5-tv.ru

Жительница Междуреченска вела активную деятельность в поддержку запрещенной организации.

В Кемеровской области суд огласил приговор 74-летней жительнице Междуреченска, признанной виновной в участии и финансировании экстремистской организации. Наказание — три с половиной года лишения свободы условно. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По материалам следствия, с августа 2019 года по январь 2025 года женщина, зная о запрете организации в России, продолжала рассылать документы от имени местной ячейки в различные органы власти и принимала участие в собраниях, посвященных деятельности объединения. Также установлено, что она пропагандировала идеи, направленные против основ государственного строя, и осуществляла финансовую поддержку.

