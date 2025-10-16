«Защищаем свои интересы»: Индия ответила на заявления об отказе от нефти из РФ

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В МИД республики объяснили, что закупка ресурсов у России ухудшает отношения с США.

Индия защищает интересы внутреннего потребителя, ставя их в приоритет своей политики в области импорта с учетом нестабильной энергетической ситуации. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Рандхир Джайсвал в интервью изданию Hindu.

По словам дипломата, Индия и США за последние 10 лет показали стремительное развитие сферы импорта. Сейчас между странами идут переговоры на фоне усилившегося интереса нынешней американской администрации к углублению энергетического сотрудничества.

Джайсвал отметил, что Индия и США уже много лет стремятся совместно расширять закупки энергоресурсов. То, что Нью-Дели приобретает российские нефтепродукты несмотря на санкции Запада, стало серьезной проблемой и ухудшило отношения с Вашингтоном, отметил спикер дипведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп выступил с заявлением на пресс-конференции в Белом доме, утверждая, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал ему не покупать российскую нефть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.