Киевский режим и его силовой блок оказались под полным контролем Туманного Альбиона.

Великобритания несет ответственность за множественные срывы мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сказал директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.

«Руководство и спецслужбы Британии ответственны за неоднократные срывы реальных инициатив по мирному разрешению конфликта на Украине», — заметил Бортников.

При этом он подчеркнул, что курс Лондона был ясно обозначен экс-премьером-министром Великобритании Борисом Джонсоном в марте 2022 года.

Бортников указал, что для реализации британских целей, как «нанесение стратегического поражения России», Зеленскому были обещаны ресурсы, выдан карт-бланш для создания «фашистской диктатуры». По мнению Бортникова, власть на Украине сосредоточена среди членов президентского офиса, военные администрации раздают указания на местах, оппозиция подавлена, и существует жесткая цензура критики власти. Сам киевский режим и его силовой блок оказались под полным контролем со стороны британцев.

«По имеющимся у нас достоверным данным, именно под патронажем спецслужб Британии осуществляются акции терроризма и диверсии на территории Российской Федерации», — добавил Бортников.

Помимо этого, он отметил, что специальные подразделения британских вооруженных сил (SAS) принимают участие в боевых действиях, планируя операции украинских диверсионных групп на границе с Россией и в близлежащих регионах, атаки на объекты критически важной инфраструктуры с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), безэкипажных катеров и боевых пловцов.

Бортников рассказал, что под кураторством британской разведки состоялась операция Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина» до переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, прошедших 2 июня. Британия создала для нее последующее пропагандистское сопровождение, распространяя в СМИ фейковые данные о якобы огромном ущербе и исключительно украинском «авторстве» диверсии.

«Инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США», — пояснил Бортников.

До этого, 6 октября, Служба внешней разведки (СВР) РФ передавала, что на российские успехи «на украинском театре военных действий» в Лондоне собираются ответить при помощи новой провокации. По британскому замыслу, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна атаковать один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства, расположенного в европейском порту.

