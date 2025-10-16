Норвегия построила полигон для обучения работе с БПЛА

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jens BÃ¼ttner; 5-tv.ru

При этом площадка появилась в другой стране НАТО.

Северный фланг НАТО до сих пор не может отойти от дроновой истерии.

Норвегия построила целый полигон для обучения солдат альянса для работы с беспилотниками. Там подготовлена даже специальная взлетно-посадочная полоса для летательных аппаратов. Впрочем, объект власти построили подальше от своей границы — в Польше. О чем, собственно, и заявил министр-обороны республики Косиняк-Камыш на встрече глав ведомств в Брюсселе.

Ну а в Финляндии, как посчитал немецкий Bild, на сегодняшний день понастроили столько бункеров для защиты от угрозы с неба, что в них могут спрятаться почти пять миллионов человек. Практически все население страны. Но, как отметили журналисты, укрытия имеют один существенный недостаток. Там нет никаких запасов продовольствия, поэтому в случае тревоги жителям рекомендовано запасаться едой самим.

