Страны ЕС мешают друг другу расследовать подрыв «Северных потоков»

Пока в Польше не перестают радоваться диверсии, в Германии все еще пытаются выяснить, что произошло в 2022 году в Балтийском море.

В Европе искать вменяемые решения пока некому. Ведь там даже не могут определиться по поводу украинцев, подозреваемых в подрыве «Северных потоков». Одни страны отказываются помогать в расследовании, другие готовы провозгласить их чуть ли не героями. О том, как диверсия в Балтийском море может перессорить весь континент — расскажет корреспондент «Известий» Александр Якименко

Шаг вперед, два назад. Еще летом европейцы старательно делали вид, что ищут преступников, устроивших диверсии на «Северных потоках». Двоих даже арестовали. Вот, например, Сергей Кузнецов. Италия уже обещала экстрадировать его в Германию, но прошло два месяца, и вот новое решение — не отдавать. Формально адвокат убедил всех, что в документах на экстрадицию допущена ошибка. Но даже местные юристы не могут скрыть возмущения таким произволом судей.

«В Европе боятся, что если этих людей начнут реально судить, то молчать они не станут. Они прямо скажут, что они исполнители, а заказчики те-то и те-то. Неважно, произнесут ли они конкретные имена, всем и так ясно, кто эти заказчики. Важно в принципе не дать этим людям говорить», — считает политолог Марк Бернардини.

Еще меньше шансов предстать перед правосудием у второго подозреваемого, что сейчас в Польше. За него заступились на самом высоком, президентском уровне. Решение властей поддержали и депутаты сейма — они предложили властям пойти еще дальше.

«Надо амнистировать! И его, и всех остальных. Не только граждан Польши, а вообще всех, кто действует против России», — заявил депутат сейма Павел Яблоньский.

В Варшаве диверсиям вообще радовались с самого начала — вспомнить хотя бы сообщение с благодарностями от экс-министра иностранных дел. Написано прямо в день взрыва. С тех пор официальная позиция не изменилась: кто бы ни устроил диверсию, в Польше считают, что эти люди действовали в интересах их страны. В Берлине негодуют.

«Невольно задаешься вопросом, не причастна ли сама Польша к диверсии? Говорят, что так они навредили России. Но это не так, Россия продает свой газ и дальше, а страдает Германия. А США, Польша и Украина активно этому потворствуют!» — подчеркнул член бундестага Германии Тино Хрупалла.

Возможно, именно из-за растущих экономических проблем Германия — единственная из стран, где вообще еще пытаются хоть что-то выяснить. И Дания, и Швеция свои расследования давно закрыли. В Берлине же пытаются убедить всех, что в подрыве газопровода на дне Балтийского моря осенью 2022 года виноваты украинцы. Те самые, которых не выдают. Якобы именно они арендовали прогулочную яхту, две недели плавали на ней рядом с местом будущего взрыва, закрепили взрывное устройство на глубине в 40 метров. Один из них Владимир Журавлев — инструктор по дайвингу. На вопрос журналистов об алиби его жена ничего ответить не смогла.

«Я понимаю, что это важно, но я не помню. Это было три года назад, мы только переехали в Польшу, и ситуация была крайне стрессовой. Поэтому я не могу точно сказать, что тогда происходило. Не помню. Я бы точно знала, если бы он был причастен. Мы вместе уже много лет», — рассказала супруга подозреваемого Ульяна Журавлева.

В Москве не раз говорили, что в эту версию не верят: для таких спецопераций нужны серьезное оборудование, которое не скроешь в порту во время погрузки, и агенты, каких готовят в лучших спецподразделениях. Версию журналиста Сеймура Херша о том, что приказ подорвать газопровод дал лично Джо Байден, а выполняли его элитные части армии США, в Европе больше не озвучивают даже самые непримиримые.

Несмотря на это, Германия продолжает требовать от Польши передать им арестованного украинца, видимо, в надежде сделать виновным именно его. Первое заседание по делу пройдет уже в ближайшую пятницу.

