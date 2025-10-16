Силы ПВО Росси за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Дроны сбили над Саратовской, Волгоградской, Ростовской и другими областями.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 51 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА поразили над Саратовской и Волгоградской областями — 12 и 11 соответственно. Восемь дронов уничтожили над территорией Ростовской области, шесть — над Республикой Крым.

По четыре БПЛА поразили над Брянской и Воронежской областями, три — над Белгородской областью. Еще по одному беспилотнику обезвредили над территорией Курской области, а также на Черным и Азовским морями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь с 16 на 15 октября дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских БПЛА самолетного типа.

Спецоперация

С самого начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Украинские формирования используют для нападений не только беспилотные летательные аппараты, но и осуществляют ракетные удары по приграничным районам страны.

