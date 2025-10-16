Житель Красноярского края избил женщину и сжег ее вместе с сыном

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Мужчина пришел в гости к знакомой, между ними произошел конфликт.

Правоохранительные органы арестовали 40-летнего жителя Красноярска, которого подозревают в причастности к пожару, повлекшему гибель женщины и ее малолетнего ребенка. Об этом сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю и Республики Хакасия.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели при пожаре женщины и ее малолетнего сына», — говорится в публикации.

По данным следствия, трагедия произошла 13 октября 2025 года в селе Арейское Емельяновского района. Мужчина пришел в гости к знакомой, между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес женщине несколько ударов по голове. Потерпевшая потеряла сознание, после чего подозреваемый, чтобы скрыть следы преступления, поджег дом и покинул место происшествия.

Как уточнили в СК, версия следствия о криминальном характере смерти женщины подтвердилась после судебно-медицинской экспертизы.

На данный момент мужчина задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в мае похожий случай произошел в Краснодарском крае, в городе Усть-Лабинске. Женщину убили ножом в ходе конфликта, затем ее тело завернули в ковер и подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления. Пожарные при тушении обнаружили тело с ножевыми ранениями. Вскоре после этого полиция задержала двух подозреваемых — одного с судимостями за насилие и кражи, второго без судимостей.

