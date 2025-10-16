В Испании проходят массовые протесты в поддержку Палестины

Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Десятки тысяч протестующих вступают в стычки с полицией на улицах.

В нескольких городах Испании проходят массовые протестные акции сторонников Палестины. Забастовки охватили Барселону, Мадрид, Валенсию, Бильбао и Корунью. В Барселоне шествия переросли в столкновения с полицией, сообщает агентство DPA. В городе на митинги вышло более 40 тысяч человек в черной одежде и балаклавах.

Бунтующие жгут мусорные контейнеры и забрасывают правоохранителей бутылками, в ответ силовики применяют слезоточивый газ. Некоторые демонстранты использовали против полицейских газовые бомбы. Митингующие устроили погромы в фастфудах и кофейнях. Арестовано уже как минимум 15 человек, 11 из них — несовершеннолетние.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп 13 октября официально заявил, что конфликт в Газе «закончен». Американский лидер подписал соглашение о прекращении огня в регионе. Документ также верифицировали лидеры Катара, Египта и Турции. В рамках заключенной сделки Израиль освободит 250 палестинских заключенных, а также около 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года.

