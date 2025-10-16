Паника среди курящих: в ЕС хотят запретить сигареты

Bild: в ЕС намерены запретить сигареты с фильтрами и электронные сигареты

Европа стала лидером по показателям табакокурения.

Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на сигареты с фильтрами и электронные сигареты, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила газета Bild.

Согласно проекту резолюции Совета ЕС, который планируется обсудить на конференции ВОЗ в Женеве в ноябре, подобная мера призвана сократить потребление табака среди граждан стран Евросоюза.

В документе отмечается, что запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром станет важным вкладом в сокращение потребления табака. Отдельно подчеркивается, что ограничение на электронные сигареты рассматривается как дополнительный шаг к ужесточению регулирования табачных изделий.

Также в проекте указывается, что исследовательская группа ВОЗ по регулированию табачных изделий рекомендовала полностью отказаться от фильтров, поскольку они снижают вкусовые качества и делают курение более привлекательным для потребителей.

Согласно данным, опубликованным Bild, около 95% всех сигарет в Германии производятся с фильтрами, что фактически может привести к полному запрету их реализации

По информации из нового глобального доклада ВОЗ, Европа в 2024 году стала лидером по показателям табакокурения: табак употребляли 24,1% взрослых жителей региона. Также в Европе зафиксирована самая высокая распространенность курения среди женщин — 17,4%.

