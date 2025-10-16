В Волгоградской области из-за обломков БПЛА произошел пожар на подстанции

Фото: © РИА Новости/Петр Чернов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ремонтные службы уже восстанавливают электроснабжение прилегающих населенных пунктов.

В Волгоградской области произошло возгорание на подстанции линии электропередачи после падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Об этом 16 октября сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, инцидент произошел в Новониколаевском районе, на территории подстанции ЛЭП «Балашовская». Пожар был оперативно локализован силами пожарных подразделений, а специалисты уже занимаются восстановлением электроснабжения близлежащих населенных пунктов, уточнили в администрации региона в Telegram-канале.

С начала проведения специальной военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Для ударов по приграничным территориям украинские формирования применяют не только ракеты, но и беспилотные летательные аппараты.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Ее главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины, так как боевики ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Лидер киевского режима Владимир Зеленский объявил военное положение, попытки урегулирования конфликта дипломатическим путем не поддержал. Соединенные Штаты, Евросоюз и страны НАТО назвали спецоперацию «вторжением», начали финансирование Украины и оказание военной помощи, а также введение антироссийских санкций.

Ранее, писал 5-tv.ru, два чиновника пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.