В Европе указали на возможный отказ фон дер Ляйен поддержать администрацию США

Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Яблоком раздора стало соглашение ООН по сокращению выбросов парниковых газов от судоходства.

США угрожают санкциями странам и чиновникам, которые поддержат соглашение ООН по сокращению выбросов парниковых газов от судоходства. Однако глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может присоединиться к данному договору на этой неделе в Лондоне, несмотря на предупреждения американской стороны. Об этом говорится в материале портала Euractiv.

Журналисты, ссылаясь на собственные источники, полагают, что фон дер Ляйен лично согласилась с твердой позицией Евросоюза (ЕС), тем самым продемонстрировав готовность идти на политические риски. И если прогнозы сбудутся, это будет первый в карьере главы ЕК открытый «вызов администрации США после ряда уступок».

Упомянутое соглашение НАТО подразумевает постепенное введение платы за углерод для судов, функционирующих на самых загрязняющих видах топлива, в расчет берутся выбросы на протяжении всего жизненного цикла топлива. Согласно документу, предпочтение необходимо будет давать альтернативам — водород и синтетическое горючее из возобновляемых источников.

Использование этих позиций в перспективе может усилить позиции Китая в области энергетики. Что, соответственно, воспринимается Штатами как угроза. При этом, по мнению некоторых специалистов отрасли, едва ли соглашение НАТО будет принято и реализовано без участия Вашингтона. А поддержка со стороны ЕК останется лишь символическим жестом.

Несколько дней назад фон дер Ляйен обвинили в самоуправстве. Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что глава ЕК притворяется руководителем целого государства, не обсуждает решения с Евросоветом и не интересуется мнением представителей других стран Евросоюза.

Ранее, писал 5-tv.ru, евродепутат от оппозиционной итальянской партии «Движение „5 звезд“» Данило Делла Валле заявил, что руководство ЕК втягивает Европу в третью мировую войну. А также предложил Урсуле фон дер Ляйен отправить в бой собственных детей. Их у нее семеро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.