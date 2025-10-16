Исчезнут целые города: ученые предупредили о надвигающейся катастрофе

Фото: www.globallookpress.com/Moritz Wolf

Канадские исследователи обрисовали картину мира после повышения уровня моря из-за проблем с экологией.

Повышение уровня моря (ПУМ, SLR) станет большой проблемой нынешнего и будущих поколений, постепенно населенные береговые линии станут непригодными для жизни. Инфраструктурные системы и торговые пути, расположенные вблизи океана по всему миру могут быть разрушены, а причиной тому станут продолжающиеся выбросы парниковых газов.

К такому выводу пришли ученые из канадского Университета Макгилла (McGill University). Они рассчитали географию затоплений в своем исследовании, опубликованном на портале Nature.com. По их мнению, планету ожидает массовая миграция, так как около 30% жителей Земли построили свои дома в пределах 50 километров от побережья.

«В то время как люди могут переселяться относительно быстро, инфраструктура не может, и при минимальном глобальном SLR в 0,5 метра, прогнозируемом к 2150 году, значительная потеря прибрежных зданий, дорог и другой инфраструктуры уже неизбежна», — сказано в материалах исследования.

По расчетам ученых, в зоне повышенного риска затопления находятся прибрежные города в странах Глобального юга, конкретно — в Африке, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке. Отмечается, что к 2100 году при повышении уровня моря на 20 метров из 840 миллионов зданий на исследуемой территории пострадают 136 миллионов. Значительная часть этих строений расположена в густонаселенных низинных районах. Пострадают порты, инфраструктура и объекты культурного наследия.

Как подчеркивают эксперты Университета Макгилла, в будущем изменение климата и повышение уровня моря станут общемировой бедой, а последствия затронут каждого вне зависимости от места жительства — у океана или вдали от него. Свои прогнозы ученые предлагают взять на вооружение инженерам, архитекторам и застройщикам — в их силах учесть риски и минимизировать дальнейший ущерб.

Зарубежные специалисты по экологии утверждают, что Земля достигла климатической точки невозврата из-за роста концентрации парниковых газов. Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли это может вызвать массовое вымирание живых организмов на планете.

