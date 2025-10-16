Мошенники стали рассылать программы удаленного доступа к онлайн-банку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Пользователям банковских приложений стали поступать видеоролики, которые на деле являются пропуском к счетам для злоумышленников.

Очередную «новинку» представили телефонные мошенники. Как сообщают журналисты ТАСС, ознакомившиеся с материалами Министерства внутренних дел (МВД), преступники используют взломанные аккаунты для рассылки вредоносных видеороликов. Пользователи мессенждеров получают эти файлы якобы от знакомых и не подозревают, что их счета планируют обчистить.

Жертвы злоумышленников переходят по ссылке на видео, запуская тем самым установку на свой мобильный телефон программу удаленного доступа к онлайн-банку. Эта программа и позволяет аферистам вывести на свой электронный кошелек все накопления пользователя. Только потом пострадавший узнает, что личная страница его знакомого была взломана.

Согласно данным МВД, мошенники также используют схему рассылки вирусов, замаскированных под видеоархивы. Чтобы просмотреть содержимое этих папок, жертвы также переходят по ссылкам и раскрывают полный доступ к мобильному устройству. Получая сомнительное сообщение даже от друга, стоит, прежде всего, убедиться, что информация безопасна.

От действий мошенников страдают не только неумелые пользователи гаджетов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аккаунт телеведущей Ксении Бородиной был взломан в соцсети. Под угрозой оказались все ее подписчики — более 20 миллионов человек.

