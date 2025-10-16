Теперь наш канал доступен в MAX
В России готовят новые меры для борьбы с дропперами

Инициативу уже поддержали в правительстве.

В России готовят новые поправки для борьбы с дропперами.  Как пишут «Известия», платежным агентам могут запретить проводить транзакции без полной идентификации клиента.

Такие услуги сейчас оказывают некоторые онлайн-сервисы.  В случае принятия закона операторы не смогут совершать наличные денежные переводы, выдавать банковские карты или открывать электронные кошельки. Также посредники не будут принимать наличные платежи от клиентов в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для оплаты товаров и услуг свыше 15 тысяч рублей. 

