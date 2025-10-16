Формировка экопоколения: в Челябинске проходит Детский экологический форум

Фото, видео: 5-tv.ru

Он объединил больше трех тысяч подростков со всей страны с разными проектами.

В Челябинске искусственный интеллект планируют подключить к поиску предприятий, загрязняющих воздух. Такую меру озвучил глава региона на Детском экологическом форуме, который в эти дни проходит на Южном Урале. Прибегнуть к помощи нейросети решили из-за высокого уровня загрязнения воздуха в областном центре, где регулярно фиксируют превышения допустимых концентраций вредных веществ. Сотни идей, как сделать окружающий мир чище, представили школьники и студенты на экофоруме. Он объединил больше трех тысяч подростков со всей страны, проекты разные: от цифровых игр до восстановления природных территорий. О самых перспективных расскажет корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Без дизтоплива и бензина — только на электричестве: комбайны на этом поле работают максимально экологично, здесь же на электроконвейере выжимают масло. Управление через спутниковую систему, а в случае чего, все производство легко переезжает на соседнее поле. Проект мобильного завода разработал 13-летний школьник из Челябинска.

«Эта ферма работает без участия человека. То есть, нужно только один раз запустить и будет постоянный доход подсолнухов и масла», — рассказал участник экологического форума Никита Экгардт.

Своими разработками в области экологии делятся три с половиной тысячи школьников со всей страны. Сотни идей, как сделать окружающий мир чище. Каждая решает конкретную задачу в сфере экологии. Например, как очистить самое глубокое озеро мира.

Побережье Байкала — сплошной частный сектор. Тут остро стоит вопрос, куда девать сточные воды. Школьница Ирина из Бурятии предлагает установить в каждом дворе локальную очистную станцию. Даже опыты провела: после биологической очистки такую воду можно использовать повторно.

«Использовать для технических нужд, например, полива зеленых насаждений, их можно. Мы хотим снизить нагрузку на канализационную систему и, конечно же, защитить наше озеро Байкал», — рассказала участница экологического форума Ирина Хальбаева.

Этот проект в числе полусотни других вышел в финал Детского экологического форума. Со всеми разработками еще предстоит познакомиться экспертам: ученым, общественникам и политикам.

«Конечно, нам важно формировать такое сообщество, эко-поколение. Есть регионы, которые приехали первый раз в этом году, а есть те, которые с первого дня с нами и, конечно, они для нас уже родные дети, мы как семья», — рассказала директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева.

Детский форум — идеальная возможность для юных ученых пообщаться с теми, кто формирует экологическую повестку всей страны, и даже повлиять на новые национальные проекты.

«При создании национального проекта в 2018–2019 году, конечно, мы старались учесть все направления, касающиеся особо охраняемых природных территорий, их проблематику. Это не значит, что мы узнавали у специалистов, как там дела, но и узнавали различные инициативы, в том числе и молодежи, которая у нас подрастает», — отметил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

А пока задача минимум, например, научить россиян правильно выбрасывать мусор.

Устав объяснять друзьям нюансы сортировки мусора, 17-летний Тимофей из Башкирии придумал обучающее приложение. «Вшил» программу в VR-очки, которые превращают скучную информацию из учебников в реальность, пусть и виртуальную.

«Честно, до изучения темы сам много о чем не знал, сейчас открыл для себя новое. Если ты ошибаешься, тебе объясняют, в чем твоя ошибка, и ты можешь попробовать еще раз», — рассказал участник экологического форума Тимофей Перескоков.

По планам мусорной реформы, которая стартовала в России в 2019 году, к 2030-му все отходы должны проходить сортировку, а на свалки должно отправляться вдвое меньше мусора. Остальные ТБО могут получить вторую жизнь.

Перерабатывать пластик легче, чем кажется. Участники форума представили велосипед, который измельчает крышки. Потом из этого материала, словно из пластилина, можно вылепить все, что угодно, шахматы или школьную канцелярию.

Как в большой семье, здесь пытаются сохранять традиции, но при этом создать свое прекрасное далеко: лучшие проекты школьников получат финансовую поддержку уже в ближайший год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.