Правозащитники обратятся в ООН из-за депортации граждан РФ из Латвии

Страну должен покинуть 841 россиянин, не подтвердивший прав на пребывание в ней.

Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека планирует направить обращение в Организацию Объединенных Наций (ООН) в связи с депортацией граждан России из Латвии. Об этом рассказал вице-президент организации Иван Мельников в комментарии изданию «Известия».

«Там намерены указать на дискриминацию, нарушение прав граждан по их национальному и языковому признаку. Естественно, будем призывать организацию, чтобы там приняли все меры для предотвращения нарушений прав этой части населения», — сказал он.

По его словам, ранее аналогичные запросы направлялись в различные международные структуры, включая Совет Европы, однако ответа на них получено не было.

Согласно информации латвийских властей, страну обязаны покинуть 841 гражданин России, не подтвердивший законные основания для проживания на территории республики.

Ранее 74-летний пенсионер Григорий Еременко, депортированный из Латвии за незнание государственного языка, получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Представитель ведомства уточнила, что министерство окажет Еременко помощь в оформлении статуса вынужденного переселенца.

Как отметила Волк, информация о выдворении пожилого мужчины из Латвии стала известна сотрудникам полиции после мониторинга публикаций в интернете.

