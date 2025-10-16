«Без прошлого невозможно будущее»: Сергей Жуков о том, как сохранить память о ВОВ

Фото, видео: 5-tv.ru

По словам артиста, молодежь слабо увлекается историей. Его спектакль «Ты у меня одна» призван пробудить у детей интерес к событиям Великой Отечественной.

На сцене Московского Губернского театра состоялась премьера музыкального спектакля о Великой Отечественной войне «Ты у меня одна». Автором идеи и композитором, а также исполнителем одной из ролей выступил солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. В постановке также был задействован его сын Энджел.

Как рассказал артист корреспонденту 5-tv.ru, показывая одну из мрачнейших страниц истории России глазами ребенка, он старался погрузить зрителя в глубину подвига маленьких героев и показать великую силу любви, которая помогла им спастись.

Как отметил Жуков, современные дети мало знают о Великой Отечественной, да и история страны многих обходит стороной. И это, по мнению артиста, проблема, которую необходимо решать, потому что идти вперед, в будущее, невозможно без знания прошлого.

«Важной задачей, безусловно, у нас было показать этот спектакль семьям, чтобы пришли дети с родителями, чтобы дети после спектакля вышли, сказали: „А что, правда, так было?“. И если ты заложишь в них маленькое зернышко вот этого вопроса, то он завтра полезет в сеть, найдет эти хроники, начнет читать, начнет узнавать… Я составлял родословную… Но я уже делал в осознанном возрасте. А хочется, чтобы вопросы начали задавать сейчас, потому что переписывание истории, которое сейчас повсеместно происходит, к сожалению, до добра не доведет», — сказал музыкант.

По словам Сергея Жукова, он намеренно не включал в свой спектакль жестокие эпизоды — не говорил со зрителем о пытках, перестрелках, не описывал смерть и прочие ужасы войны. В его работе, подчеркнул автор, «будет море любви, но это будет очень страшно». И дело не в кровавых подробностях, а в переживаниях за главных героев.

Певец уверен, что самой пронзительной нотой постановки должно стать сочувствие персонажу — деревенскому мальчику Ване, у которого война отняла маму, — и попытка мысленно пройти вместе с ним тяжелый путь. Жуков уверен, что, представив себя на месте Вани и многих других детей ВОВ, многие будут поражены. И, возможно, признают, что не выдержали бы и малой части их испытаний.

«Мы все ответственны за то, чтобы в наших сердцах поселилась любовь, а не ненависть. И чтобы чуть-чуть больше об этом люди говорили и общались между собой. Потому что общаться с родителями нужно, и, может быть, мы еще и попробуем их соединить», — заключил артист.

Премьерные показы мюзикла «Ты у меня одна» пройдут в Губернском театре 16 и 17 октября.

