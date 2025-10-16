Суд в Ереване на 30 суток продлил арест предпринимателя Самвела Карапетяна

Фото: Саверкин Александр/ТАСС

Сторонники бизнесмена организовали митинг в его поддержку.

Суд в Ереване продлил арест владельца компании «Ташир Групп» Самвела Карапетяна на 30 суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката предпринимателя Арама Вардеваняна. По его словам, суд удовлетворил ходатайство обвинения частично, продлив арест. Днем ранее другой адвокат Рубен Акопян (всего у него шесть правозащитников) назвал это ходатайство незаконным, «не соответствующим реальности и логике».

Бизнесмен находится в заключении с 18 июня. Его представители называют происходящее политическим преследованием. Карапетяну предъявили обвинение в якобы призывах к захвату власти из-за его высказываний в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Предприниматель назвал руководство страны несостоятельным, при этом свою вину не признал. Вскоре после ареста власти решили национализировать его компанию «Электрические сети Армении».

Заявления Карапетяна в поддержку ААЦ вызвали возмущение премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Прежде в социальных сетях политик неоднократно оскорблял духовенство церкви и ее покровителей. Арестованный бизнесмен занимался благотворительностью не только в этой сфере. Он также вкладывал большие деньги в развитие медицины и здравоохранения, в сохранение и возрождение исторического наследия республики.

Помощь от Карапетяна получали, помимо того, молодые спортсмены, нуждающиеся семьи, люди с инвалидностью. На средства его фонда создаются образовательные программы, строятся и восстанавливаются учебные заведения. Бизнесмену сочувствуют многочисленные соотечественники. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тысячи людей вышли на митинг в его поддержку.

