Вкусная терапия: как тыквенный суп помогает заботиться о здоровье

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Barbara Neveu via

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как правильно приготовить овощ и какие продукты добавить в суп, чтобы он принес максимальную пользу?

Тыква — продукт, который действительно стоит добавить в рацион, чтобы укрепит иммунитет, поддержать здоровье кожи и снизить риск развития хронических заболеваний. Кроме того, этот овощ является одним из богатейших источников бета-каротина или провитамина А. В организме этот элемент преобразуется в активный витамин А, важный для зрения. Кроме того, он не разрушается при термической обработке, а значит, из тыквы можно готовить что угодно, например, суп, и она все равно будет полезной.

Об этом журналистам издания Газета.ру рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По словам эксперта, во время варки жирорастворимые витамины А, Е и минералы сохраняются значительно лучше. Кроме того, термическая обработка помогает усваиваться бета-каротину. Поэтому тыквенный суп действительно помогает сохранять зрение, особенно если его готовят с добавлением растительного масла или сливок. Это блюдо, по словам Белоусова, обладает целым рядом терапевтических и профилактических свойств.

В частности, витамины А и С укрепляют иммунитет, антиоксиданты, такие как каротиноиды и витамин Е, замедляют процессы старения и снижают риск хронических недугов, а клетчатка нормализует пищеварение и поддерживают сердечно-сосудистую систему. Кроме того, из тыквы можно получать калий и магний, которые помогают регулировать артериальное давление. Однако тыква, несмотря на гипоаллергенность, не рекомендована при сниженной кислотности желудка и мочекаменной болезни.

Осенью и зимой врач посоветовал есть тыквенный суп два-три раза в неделю без риска гипервитаминоза и дисбаланса. Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, диагностировано ожирение или вы восстанавливаетесь после лечения, это блюдо может быть включено в ежедневный рацион, но только по согласованию с доктором.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие овощи нейтрализуют вред сахара и защищают организм от метаболических нарушений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.