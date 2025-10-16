Сергей Жуков представил свой музыкальный спектакль о Великой Отечественной войне

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Постановка — совместный проект солиста «Руки вверх!» и Московского Губернского театра. Артист и его сын Энджел исполняют главные роли.

Певец Сергей Жуков представил свой первый музыкальный спектакль «Ты у меня одна» в Губернском театре. Режиссером-постановщиком выступила Нина Чусова. Кадрами делится 5-tv.ru.

Премьерные показы спектакля пройдут 16 и 17 октября на сцене Московского Губернского театра. Публику ожидает театральный дебют — сам Жуков выйдет на сцену вместе с сыном Энджелом. Основные события происходят в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета — история деревенского мальчишки Вани, которого играет Энджел Жуков. Война отняла у ребенка маму, и он отправляется в опасное путешествие ради ее спасения. Главными героями спектакля стали подростки, столкнувшиеся с ужасами боевых действий.

Особенностью постановки стало объединение в одном действе прошлого и настоящего — о трагической истории страны авторы рассказали с помощью современных музыкальных и визуальных решений. Сергей Жуков создавал музыкальный материал для спектакля в течение трех лет, прозвучат 15 его новых произведений. Все музыкальные партитуры Жукова исполнил симфонический оркестр «Глобалис» под управлением Леонида Бутинского.

«Это моя попытка передать чувства, которые испытывали люди в те страшные годы, и я очень надеюсь, что у меня получилось… Я вижу, как все больше и больше оживает эта история, и знаете, она трогает до слез. Особенно важно, что спектакль увидят дети, ведь именно для них мы и задумали этот проект, чтобы память о войне и героях жила вечно», — поделился музыкант.

По мнению художественного руководителя театра Сергея Безрукова, Жуков пришел к нему с идеей рассказать о войне глазами ребенка, и было очевидно, как его волнует эта тема. Безруков назвал спектакль нужным и важным для подрастающего поколения. Он надеется, что постановка привлечет внимание юной аудитории.

Ранее, писал 5-tv.ru, 87-летний народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал о возвращении на сцену после госпитализации.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.