Безопасности ради: налоговый вычет теперь можно оформить на Госуслугах

Налоговый вычет теперь можно оформить на Госуслугах

Сервис находится в разделе «Жизненные ситуации».

«Госуслуги» открыли новый сервис. Теперь там можно оформить налоговый вычет. Этот раздел находится во вкладке «Жизненные ситуации». В частности, можно узнать доступный именно вам способ снижения налога на доходы физических лиц, либо вернуть часть уже уплаченного налога, например, при покупке или продаже недвижимости.

Так что теперь можно заполнить декларацию самостоятельно и не обращаться за такой услугой к сомнительным организациям, которым нужно передавать личные данные.

