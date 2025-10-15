Глава Минсельхоза РФ озвучила объемы собранного зернового урожая за 2025 год

Глава Минсельхоза РФ Лут: с начала года в России собрано 132 миллиона тонн зерна

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Время жатвенных работ стало непростым для аграриев из-за климатических условий.

С начала года в России собрано 132 миллиона тонн зерна. Об этом заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«На данный момент, зерновые и зернобобовые убраны с площади 91%, валовый сбор составляет порядка 132 миллионов тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы», — уточнила Лут.

Глава Минсельхоза добавила, что 2025 год стал непростым для сельхозпроизводителей: весной в ряде регионов были возвратные заморозки, а летом наблюдалась нехватка влаги.

Уточняется, что экспортный потенциал России в 2025-2026 сельхозгодах оценивается примерно в 50 миллионов тонн зерна.

