Последний подарок: мать и дочь скончались после того, как съели торт

В Бразилии мать и дочь скончались после того, как съели подаренный им торт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Отравленный десерт семье привез их знакомый.

В бразильском городе Сан-Паулу 54-летняя Ана Мария де Жезус и ее 21-летняя дочь Лариса де Жезус Кастильо умерли после употребления торта, полученного в подарок на день рождения. Об этом сообщило издание Metro.

По данным СМИ, десерт семье привез их знакомый.

«Мать и дочь умерли после того, как съели предположительно отравленный торт, полиция Бразилии требует ареста подозреваемого», — говорится в публикации.

Сначала ухудшилось самочувствие у Аны Марии — женщину госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее кусок торта попробовала ее дочь, после чего также почувствовала себя плохо. Обе пострадавшие вскоре скончались.

Как уточняет Metro, проведенные анализы показали наличие в организме погибших следов пестицидов. Полиция Сан-Паулу возбудила уголовное дело и требует ареста предполагаемого виновного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бразилии обнаружено тело 54-летней Джеральды Лусии Ферраз Гуабирабы. Женщину нашли мертвой у дорожного указателя в окрестностях Педра-да-Макумба — места, известного религиозными подношениями и слухами о проведении темных ритуалов. По данным СМИ, погибшая лежала на земле в позе, напоминающей распятие. На ее теле были обнаружены травмы и следы насилия. Рядом находились свечи, цветы, остатки фруктов и части животных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.