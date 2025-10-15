«Совершенно другая плоскость»: Лавров о последствиях передачи Tomahawk Украине
Лавров: Москва исходит из понимания США последствий передачи Tomahawk Украине
Фото: www.globallookpress.com/U.S Navy
Глава МИД РФ сообщил, что Россия не запрашивала у администрации Трампа встречу по этому вопросу.
Москва исходит из понимания США последствий передачи ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Коммерсантъ».
«Исходим из того, что там сидят умные и опытные люди, которые сами все прекрасно понимают, поскольку это переведет ситуацию в совершенно другую плоскость», — сказал дипломат.
Лавров добавил, что Россия не запрашивала у администрации президента США Дональда Трампа встречу по вопросу возможной передаче ракет киевскому режиму.
Министр иностранных дел России обозначил важность участия американских военных в обслуживании вооружения и указал на заявления президента РФ Владимира Путина.
«Это будет также означать опаснейшее обострение отношений между Россией и США. Не сомневаюсь, что там это понимают», — сказал Лавров.
