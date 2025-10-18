Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октября

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 20 по 26 октября 2025 года.

Неделя начинается довольно спокойно, но с середины резко нарастает интенсивность. Эмоции становятся глубже, разговоры острее, а желания более страстными. С понедельника по среду энергия уходящих Весов помогает подвести итоги в партнерстве, смягчив конфликты и напряжения, провести переговоры в мирном и дипломатическом ключе, навести гармонию в повседневной жизни.

День Новолуния в Весах, 21 октября, является той самой точкой перезапуска в отношениях и совместных проектах, в юридических делах, а также занятости в социальной сфере, мире культуры и искусства. Подходящие дни для посещения культурно-досуговых мест, салонов красоты и работы с имиджем.

Переломный день наступит 23 октября. Но это касается не только недели, но и всей осени. Солнце погружается в глубины магнетического знака Скорпион. Происходит смена энергии с дипломатии и поиска красоты на интенсивность, страсть, исследование тайн. Это время заглянуть внутрь себя, признать свои «тени» и «болевые точки», чтобы начать процесс исцеления и обновления. Через напряженное влияние Плутона на Солнце — на центр нашего сознания, появляется чрезмерная авторитарность и стремление командовать. Это приводит к конфликтам как с нашей стороны, так и к столкновению с ответной агрессией.

Особенно осторожными стоит быть с людьми, которые обладают властью. Противостояние с ними может ударить по уязвимым местам. Таким образом, с середины недели необузданная мощь Скорпиона вступает в полную силу. Планетарное скопление под влиянием темной неосознаваемой энергии Лилит, делает это время идеальным моментом для анализа и самокопания, для расследований, работы с деталями и тайнами, принятия сложных решений, избавления от ментального и материального хлама с последующей трансформацией. Становится легче преуспеть в сферах бизнеса, финансов, профессионального спорта.

Благодаря глубине ума мы мыслим не поверхностно, а аналитически и проницательно. Хочется докопаться до истины, понять скрытые механизмы происходящих событий или мотиваций людей. Способность раскладывать все по полочкам и упорядочивать информацию позволяет получить основательный подход к профессиональным делам или учебе, досконально изучить необходимый материал.

Поэтому процесс обучения финансовой грамотности, тайм-менеджменту, составлению финансового плана будет особенно эффективным. Возможны острые, конфликтные дискуссии, так как мнения выражаются жестко и прямо. Однако необходимо быть честными с собой и другими, так как под скорпионьим влиянием любая неправда вскроется в любом случае. Для тех, кто давно решался заняться спортом, записаться в бассейн, отправиться в путешествие, расширить бизнес или начать действовать согласно собственной идеологии, энергия Марса, усиленная планетарной поддержкой, дает мощный заряд.

Смягчающим буфером такого насыщенного адреналинового периода выступает гармоничная Венера в знаке своей силы — в Весах. Она продолжает ратовать за позитивное отношение к жизни и стремление к миру и эстетике. Желательно сейчас соприкосновение с искусством и красивыми вещами, цветами, необходимо позволять себе больше удовольствий и развлечений. Всю неделю планеты, отвечающие за мужскую и женскую сексуальность, максимально усилены, а, следовательно, стремление к романтическим отношениям с обеих сторон, заметно возрастает. Помните, что Скорпион — это символ смерти и возрождения. Чтобы усвоить эту энергию с максимальной пользой и получить что-то новое и ценное, нужно быть готовым отпустить все старое и отжившее.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов период интенсивных внутренних переживаний раскроет новые границы личности. Значительно усиливается интуиция, а тонкие предчувствия превращаются в сильную бессознательную уверенность в себе. Вы способны интуитивно нащупать золотую жилу и заложить крепкий фундамент своего существования. Высокая степень вовлечения в семейные дела способствует установлению и соблюдению семейных традиций. Благоприятно для инвестиций в недвижимость, акции, земельные участки, а также в семейный бизнес.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов актуальна тема партнерства и делового сотрудничества. Важно найти компромиссы и точки пересечения общих интересов. Легко появляются новые знакомства, устанавливаются приятельские отношения с клиентами. Вы умеете общаться и поддерживать беседу на должном уровне. Пробуждается интерес к культурным развлечениям, искусству, юриспруденции. Используйте это время для интересного и интеллектуального досуга с близкими людьми.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам звезды рекомендуют действовать с пользой. Направляйте энергию в русло конкретных дел. Применение своих способностей в процессе исполнения служебных обязанностей сулит хороший заработок. На этой неделе вы сможете одним точным движением решить несколько задач.

Чувства также лучше выражать через практические действия, а не через нежности. Взвешенно и обдуманно подходите к планированию бюджета. Выгодными окажутся покупки бытовой техники, инвентаря для уборки или сада, заключение договора на оказание ремонтных и клининговых услуг.

Рак — гороскоп на неделю

Раки захвачены желанием шикануть, устроить праздничное мероприятие или посетить салон красоты. Хорошая идея! Будьте открытыми миру и людям, оптимистичными, уверенными в себе и в своей счастливой судьбе.

Раскрытие творческого потенциала, совместный досуг с детьми, романтическое свидание еще больше окрылят вас и принесут радость. Желательно быть в центре внимания. Тогда успех, популярность, симпатии со стороны противоположного пола начнут притягиваться к вам как магнит.

Лев — гороскоп на неделю

Львам желательно уединиться в спокойном месте и предаться релаксу. Позвольте себе краткосрочный отдых, чтобы обрести баланс и равновесие. Для максимально уютного обустройства в этом мире необходимо обновление жизненной позиции.

Отпустите суету рабочих проблем и переключитесь на домашние дела или хозяйственные вопросы. А лучше всего заняться поиском своих корней. Вы ощутите поддержку стен родного дома и близких людей. В таком возвышенном состоянии вы способны к творчеству и созиданию.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев появляются блестящие и нестандартные идеи, как оптимизировать работу, наладить коммуникации, навести порядок в делах и документах. Лучший астросовет — инновации на практике. Это идеальное время для ремонта, организации пространства, внедрения новых технологий в рутину. Сплачивайтесь в коллективы и союзы. Прекрасный повод встретиться с друзьями или провести неформальную встречу с коллегами по работе. Период подходит для плодотворного сотрудничества и заключения соглашений.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов упрочнение и стабилизация материального положения. Открываются хорошие возможности заложить или усилить фундамент, на котором базируется ваша имущественная база и профессиональная реализация. Рабочие вопросы решаются в вашу пользу, и за место под Солнцем не приходится бороться.

Признание ваших заслуг руководством делает вас достойным претендентом на повышение в должности. Подарок, сделанный матери или людям старшего поколения, способствует внутренней удовлетворенности.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам легко удается преодолевать препоны в судебных и издательских делах, рабочих процессах, а также совершить увлекательное путешествие. Любые духовные устремления ставят паруса на линии вашей жизни. Отличный период для здоровых амбиций и самоутверждения в социуме.

Ваши инициативы находят поддержку, а авантюрные прожекты превращаются в реальность. Эта неделя — один из наилучших моментов для достижения спортивных результатов, начала новых бизнес-проектов, обучения полезным навыкам.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, обратите внимание на здоровье, восстановление сил и энергетических ресурсов организма. Вероятны глубинные трансформационные процессы во внутреннем мире. Подобно Фениксу, вы сгораете, чтобы возродиться в новой улучшенной версии себя. Встречайте предстоящие перемены с интересом и воодушевлением. Позвольте себе нечто большее и манящее своей недоступностью. Именно сейчас знаки от Вселенной являются верным ориентиром вашего успеха и процветания.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам звезды создают интересный фон в отношениях. Сейчас важно научиться сотрудничать с разными людьми, учитывать интересы партнеров и согласовывать с ними свои. Примите участие в групповой работе, подключите друзей и единомышленников к общему делу. Вы почувствуете личную важность и незаменимость, когда приносите пользу своей деятельностью. Выход на трибуну с публичным выступлением привлечет к вам всеобщее внимание.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев повышается чувство личной ответственности по отношению к рабочему процессу. Как следствие, возможно продвижение по карьерной лестнице. Вы легко достигните желаемого результата при постановке конкретных целей.

Размеренная производственная деятельность, а также жизнь в соответствии с распорядком, позволяет справляться со всеми делами вовремя. Не исключено увлечение здоровым образом жизни и диетами. Хорошее время для профилактики заболеваний и лечения хронических расстройств.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, попробуйте познать более глубокий смысл окружающего мира с позиции мудрого философа. И не забудьте поделиться интересной информацией с детьми и близкими людьми. Вы почувствуете удовлетворение как от отношений с возлюбленными, так и найдете взаимопонимание с любимыми чадами. Можете рассчитывать на заслуженное уважение и рост авторитета в обществе. К вашему мнению начнут прислушиваться, а влиятельные люди протянут руку помощи.

